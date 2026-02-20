Желтые бананы не рекомендовали ввозить в Россию

В России с 1 марта 2026 года вступит в силу новый ГОСТ на бананы. Документ опубликован на сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии.

Стандарт распространяется на бананы, ввозимые в страну для продажи в магазинах. Принимающие поставку специалисты оценят внешний вид, вкус, запах, степень зрелости фруктов.

Так, в кисти допускается не более одного вырезанного плода, вкус должен быть сладким, без постороннего привкуса и аромата, а цвет кожуры - зеленым или светло-зеленым. Согласно новым правилам, размеры бананов могут варьироваться от 20 до 14 см.

Как уточнили в Росстандарте, требования распространяются на свежие бананы сортов Musa группы ААА. То есть мини-бананы не исчезнут с полок магазинов.

ГОСТ не считается строго обязательным для соблюдения. Это рекомендация, которая служит ориентиром для поставщиков или производителей.