Желтые бананы не рекомендовали ввозить в Россию

Общество

Желтые бананы не рекомендовали ввозить в Россию
Печать
Telegram

В России с 1 марта 2026 года вступит в силу новый ГОСТ на бананы. Документ опубликован на сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии.

Стандарт распространяется на бананы, ввозимые в страну для продажи в магазинах. Принимающие поставку специалисты оценят внешний вид, вкус, запах, степень зрелости фруктов.

Так, в кисти допускается не более одного вырезанного плода, вкус должен быть сладким, без постороннего привкуса и аромата, а цвет кожуры - зеленым или светло-зеленым. Согласно новым правилам, размеры бананов могут варьироваться от 20 до 14 см.

Как уточнили в Росстандарте, требования распространяются на свежие бананы сортов Musa группы ААА. То есть мини-бананы не исчезнут с полок магазинов.

ГОСТ не считается строго обязательным для соблюдения. Это рекомендация, которая служит ориентиром для поставщиков или производителей.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
продукт урожай магазин
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!