Названа причина сбоев в работе автоинформаторов в троллейбусах

В феврале жители Пензы заметили, что в троллейбусах перестали объявлять остановки, а над кабиной водителя исчезла бегущая строка с названием пункта. Причина этого кроется в неполадках связи со спутниковой навигационной системой, сообщили в ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области».

В троллейбусах № 1, 2, 6, 7, 8, 9, 105 объявление остановок происходит автоматически, без участия водителя. Для этого задействована ГЛОНАСС. Из-за того, что в регионе ограничивают мобильный интернет, в работе автоинформатора, связанного со спутниковой системой, происходят сбои.

В таких случаях объявлять остановки должен кондуктор или водитель.

«С водительским и кондукторским составом указанных маршрутов проведен внеплановый инструктаж по правилам перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, а также по обязательному информированию пассажиров об остановочных пунктах», - рассказали сетевому изданию в ведомстве.

В декабре 2023 года пензенцы пожаловались, что автоинформатор в троллейбусах коверкает названия некоторых пунктов. «Что за остановка: «Библиотека ИМ Лермонтова»? Трудно произнести слово «имени» или оплата озвучки шла по буквам: чем меньше произнесли, тем меньше заплатили? «КТ Октябрь» - это что? Может, «Кинотеатр «Октябрь» все-таки?» - поинтересовался горожанин.

В ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области» пообещали исправить недочеты.