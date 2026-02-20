Врач рассказал, как распознать первые признаки депрессии

Чем раньше распознается депрессия, тем меньше проблем возникает с ее лечением. Первым признаком этого состояния является устойчивое снижение настроения, которое длится более 2 недель.

«Если тоска, грусть и апатия одолевают всего лишь несколько дней, уступая место более позитивному настрою, то это не депрессия. Такое состояние может быть спровоцировано стрессом, общей нестабильностью либо проявлением тревожности, но человек с этим справляется и благополучно живет дальше», - рассказал врач-психиатр Андрей Вилков в беседе с изданием «Известия».

За помощью следует обратиться, если сниженное настроение приводит к серьезным проблемам: ухудшению работоспособности, тревожным мыслям, нарушению сна, потере прежней активности, заметной и для самого человека, и для его окружения.

Врачи различают психогенную и эндогенную депрессию. Первую может вызвать стресс, психотравма. Вторая связана с нарушением обмена нейромедиаторов головного мозга и способна «накрыть» без видимых причин.

Вилков предостерег россиян от самостоятельного приема антидепрессантов по рекомендации друзей, знакомых или родственников.

«Все препараты имеют определенную направленность, их назначают по показаниям. Принимать лекарства по своему разумению нельзя, это может вызвать сильные побочные эффекты. Назначать препараты могут только врачи: психиатры или психотерапевты», - отметил специалист.