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Общество

Пензенца не устроили исковерканные автоинформатором названия остановок

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Пензенец посчитал, что в общественном транспорте при озвучивании исковеркали названия некоторых остановок. Сокращения режут слух.

«Кто выполнял озвучку названия остановок и рекламы в общественном транспорте Пензы? Был ли при этом редактор? Что за остановка: «Библиотека ИМ Лермонтова»? Трудно произнести слово «имени» или оплата озвучки шла по буквам: чем меньше произнесли, тем меньше заплатили? «КТ Октябрь» - это что? Может, «Кинотеатр «Октябрь» все-таки?» - поинтересовался горожанин.

Его вопрос редакция сетевого издания «ПензаИнформ» направила в ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области».

В ответе за подписью директора ГКУ Ларисы Панковой сказано, что все автобусы и троллейбусы в областном центре, которые перевозят пассажиров по регулируемым тарифам, оборудовали системами автоинформирования об остановках.

«Указанные замечания по озвучиванию остановок общественного транспорта доведены до пассажирских предприятий, обслуживающих маршруты регулярных перевозок. По информации перевозчиков, при следующем обновлении сообщений в автоинформаторах данные пожелания будут учтены», - гласит ответ.

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