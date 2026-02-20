Масленица в Кузнецке: когда начнется праздник и подожгут чучело

Масленица в Кузнецке: когда начнется праздник и подожгут чучело
22 февраля в Кузнецке широкую Масленицу отметят в парке «Нескучный сад» (0+). Праздник начнется в 11:00.

Горожан ждут народные игры и забавы (в том числе «Ледяной столб»), выступления творческих коллективов.

Кульминацией праздника станет сожжение чучела - оно запланировано на 13:30.

В Заречном Масленицу отметят в Центральном парке. Торговые ряды откроются с 10:00, развлекательная программа стартует с 11:00 (с этого же времени начнут работать аттракционы), чучело Масленицы подожгут в 15:00.

В Пензе 22 февраля будут жечь чучела на разных площадках, с их списком можно ознакомиться здесь.

