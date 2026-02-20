Из перечня работ по капремонту общего имущества исключат 1 пункт

С 1 сентября 2026 года ремонт лифтов исключат из перечня работ по капремонту общего имущества в многоквартирном доме. Законопроект об утверждении соответствующих изменений рассмотрят на ближайшей сессии регионального Заксобра 27 февраля.

Документ создан для приведения местной базы в соответствие с федеральным законодательством.

Капремонт общего имущества и капремонт лифтов будут разграничены, в рамках региональной программы станут проводить исключительно замену лифтов.

Также законопроектом предусматривается возможность установления очередности исходя из результатов обследования технического состояния многоквартирных домов, не относящихся к критериям очередности.

Ранее сообщалось, что за последние 10 лет было заменено более 1 500 подъемников, а в ближайшие 5 лет планируется обновить еще 454.

«Благодаря механизму списания региональных долгов в 2025-2027 годах правительство Пензенской области направит на замену лифтов 670 миллионов рублей», - отметили в правительстве.