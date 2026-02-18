В Пензе обеспечили жильем 175 детей-сирот

В Пензе в 2025 году 175 детей-сирот получили жилье. Об этом сообщил глава города Олег Денисов в своем телеграм-канале.

Для них муниципалитет приобрел квартиры площадью от 28 до 40 квадратных метров. В 2026-й планируется добавить в фонд еще 49 помещений, средства уже заложены.

«Сейчас проходят подготовку документы для выхода на торги. В случае экономии высвободившиеся средства будут направлены на покупку дополнительных квартир», - уточнил Олег Денисов.

Ранее стало известно, что в этом году предполагается обеспечить жильем 188 детей-сирот. По словам губернатора Олега Мельниченко, на эти цели в бюджет заложено 550 млн рублей.

При этом верхний предел жилплощади законодательно повышен до 50 квадратных метров.