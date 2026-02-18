Более 700 жителей Пензенской области стали жертвами гололеда

За прошедшие 6 дней в травмпункты за неотложной медицинской помощью обратились более 700 жителей Пензенской области, пострадавших из-за гололеда. Об этом в среду, 18 февраля, сообщили в региональном минздраве.

В целях предотвращения несчастных случаев медики рекомендуют не выходить на улицу без крайней необходимости.

Тем, кто вынужден покинуть дом, стоит помнить правила, которые помогут избежать падений и тяжелых травм:

- по скользкому тротуару нужно передвигаться медленно, короткими шагами;

- важно подобрать обувь: подошва должна быть ребристой, можно использовать специальные противоскользящие насадки (ледоступы), от каблуков лучше полностью отказаться;

- необходимо падать правильно: не держать руки в карманах и не выставлять их в стороны (в таком случае на руки придется вся сила удара), сгруппироваться и приземляться на бок;

- пожилым гражданам стоит использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с «антигололедным клинком».

«Если же травмы избежать не удалось, обратитесь в травмпункт или вызовите скорую медицинскую помощь», - подытожили в минздраве.