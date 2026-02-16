В прокуратуре проведут прием участников СВО и членов их семей

В прокуратуре проведут прием участников СВО и членов их семей
В прокуратуре проведут тематический личный прием, посвященный вопросам соблюдения прав участников специальной военной операции и членов их семей.

Его точная дата и время пока не назначены, но известно, что прием состоится до конца февраля.

Предварительная запись осуществляется до 20-го числа с 9:00 до 17:00 (перерыв - с 13:00 до 13:45) по телефону 8 (8412) 36-80-00.

«Если вы столкнулись с нарушениями или у вас есть вопросы, касающиеся ваших законных интересов, мы ждем вас», - обратились к участникам СВО в областной прокуратуре.

Ранее администрация Пензы опубликовала февральский график приема бойцов СВО и членов их семей.

