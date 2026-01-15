Членам семей участников СВО окажут бесплатную психологическую помощь

Членам семей участников СВО окажут бесплатную психологическую помощь
При Спасском кафедральном соборе Пензы будет оказываться бесплатная психологическая помощь членам семей участников СВО и погибших бойцов, сообщили в епархии.

Индивидуальные консультации на условиях строгой конфиденциальности станет проводить психолог Евгения Кулик.

«Хроническая тревожность, эмоциональная нестабильность, чувство одиночества, нарушения сна, соматические проявления стресса, трудности в коммуникации, снижение работоспособности, чувство вины, посттравматические реакции - со всеми этими трудностями сталкиваются члены семей участников боевых действий. Наша задача - оказать профессиональную поддержку, помочь найти внутренние ресурсы и выстроить устойчивые механизмы психологической адаптации», - пояснила она.

Евгения Кулик подчеркнула: обращаться за помощью в сложных ситуациях - значит, проявлять заботу о себе и своей семье.

Кабинет психолога работает по вторникам и четвергам только по предварительной записи. Она ведется по телефону 8 (902) 345-12-10.

