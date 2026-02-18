В пензенском доме-интернате пройдут пожарно-тактические учения

Общество

В пензенском доме-интернате пройдут пожарно-тактические учения
Печать
Telegram

19 февраля в 10:00 в Пензенском доме-интернате для престарелых и инвалидов на Собинова, 9, пройдут пожарно-тактические учения. Об этом предупредили в региональном ГУ МЧС.

«Просим не поддаваться панике и соблюдать спокойствие», - обратились к горожанам в пресс-службе ведомства.

В октябре 2025 года сотрудники МЧС отработали навыки разведки, эвакуации пострадавших и локализации возгорания в здании ТРЦ «Лев» в Засечном.

Ранее администрация Пензы уведомила горожан о комплексной проверке систем оповещения 4 марта. Электросирены и громкоговорители запустят с 10:00 до 11:00.

Сообщения о тестировании пройдут в эфире телеканалов и радиостанций, поступят в приложении «МЧС России» и по СМС-рассылке.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
пожар учения мчс
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!