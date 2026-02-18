В пензенском доме-интернате пройдут пожарно-тактические учения

19 февраля в 10:00 в Пензенском доме-интернате для престарелых и инвалидов на Собинова, 9, пройдут пожарно-тактические учения. Об этом предупредили в региональном ГУ МЧС.

«Просим не поддаваться панике и соблюдать спокойствие», - обратились к горожанам в пресс-службе ведомства.

В октябре 2025 года сотрудники МЧС отработали навыки разведки, эвакуации пострадавших и локализации возгорания в здании ТРЦ «Лев» в Засечном.

Ранее администрация Пензы уведомила горожан о комплексной проверке систем оповещения 4 марта. Электросирены и громкоговорители запустят с 10:00 до 11:00.

Сообщения о тестировании пройдут в эфире телеканалов и радиостанций, поступят в приложении «МЧС России» и по СМС-рассылке.