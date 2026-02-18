Новые проблемы с мобильным интернетом в Пензе объяснили

В минцифры региона объяснили, почему в Пензе исчез мобильный интернет там, где он раньше был.

С проблемой выхода в Сеть через телефон горожане столкнулись 11 февраля. В соцсетях они пожаловались, что больше не могут попасть в приложения банков, такси, на другие нужные ресурсы, хотя раньше трудностей не испытывали.

«Почему нет мобильного интернета на улице Суворова, 176, в Пензе даже тогда, когда отбой беспилотной опасности и не введен план «Ковер»?» - спросил пензенец на странице минцифры региона во «ВКонтакте».

Представитель ведомства ответил: «В связи с усилением мер безопасности в некоторых микрорайонах Пензы могут наблюдаться локальные ограничения мобильного интернета, не связанные с вводом специальных режимов «Беспилотная опасность», «Ковер» и других (в том числе и ЧС). Ограничения вводятся по решению органов безопасности».

С августа прошлого года в ряде микрорайонов областного центра мобильный интернет отсутствует постоянно, вне зависимости от того, введен режим «Беспилотная опасность» или нет, например в центре Пензы, в части Заводского района, Западной Поляны.

«Это делается во имя того, чтобы не пострадали определенные объекты, находящиеся в этой зоне», - объяснял на прямой линии 11 декабря губернатор Олег Мельниченко.