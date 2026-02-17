Председатель гордумы назвал кошмаром участок улицы Володарского

В Пензе отрезок улицы Володарского между улицами Бакунина и Суворова - это кошмар в плане эстетического восприятия, заявил председатель гордумы Денис Соболев на заседании комиссии во вторник, 17 февраля.

Он поинтересовался у директора городской рекламной службы Вадима Муравлева, ведется ли работа с предпринимателями, чьи точки и, соответственно, вывески расположены на этом участке. «Кто во что горазд», - охарактеризовал их Денис Соболев.

Вадим Муравлев сообщил, что его сотрудники еженедельно осматривают городские улицы. Они заходят на объекты, где выявляют нарушения при размещении рекламы, и разъясняют владельцам, что нужно изменить.

«А результат? Ничего не меняется», - заявил председатель гордумы. Он попросил рекламную службу еще раз выйти на улицу Володарского и обследовать ее. «От магазина «Для дома, для быта». Там чего только нет!» - добавил Денис Соболев.

Рекламная служба Пензы за 2025 год выявила в городе 633 рекламные и информационные конструкции, которые установили с нарушением норм действующего законодательства. 372 были демонтированы (233 - в добровольном порядке, 139 - за счет бюджета с последующим взысканием денег с владельцев конструкций или собственников имущества, к которому они были присоединены).