Принят законопроект, расширяющий поддержку многодетных семей

Во вторник, 17 февраля, Госдума РФ приняла во втором и третьем (окончательном) чтениях законопроект, направленный на расширение поддержки многодетных семей. Документ размещен в электронной базе нижней палаты парламента.
В нем предусматривается выплата единого пособия в случаях, когда среднедушевой доход семьи превышает величину прожиточного минимума в регионе не более чем на 10%.
Новые правила распространяются на многодетные семьи с детьми младше 17 лет, повторно обратившиеся за назначением единого пособия в течение 3 месяцев после окончания предыдущего периода.
В этом случае размер единого пособия составит 50% прожиточного минимума на детей, установленного в регионе.
Сейчас право на такую выплату появляется, если размер среднедушевого дохода семьи не выше величины прожиточного минимума.
Принятый закон вводит новое требование к получателям пособия – нужно не менее 5 лет проживать в России в статусе гражданина.
Действие документа будет распространяться в беззаявительном порядке с начала 2026 года на всех получателей этого вида поддержки.
Новый законопроект должен утвердить Совет Федерации, затем его подпишет президент, после чего он вступит в силу.