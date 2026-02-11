Масленица в Пензе: где и когда сожгут чучела 22 февраля

В 2026 году Масленичная неделя стартует в понедельник, 16 февраля. Россияне будут провожать зиму 22-го числа. В Пензе в этот день на традиционных площадках пройдут гулянья.

В парке Белинского в день прощания с зимой намечено выступление фолк-группы «Зазноба» и ансамбля русской песни «Млада». Для гостей праздника организуют народные игры и забавы, в том числе «Достань петуха». Начало гуляний – в 12:00.

Администрация парка предложила пензенцам прийти на Масленицу в народных костюмах: платках, сарафанах, кокошниках.

Сжигание чучела запланировано на 19:00. Праздник завершится масленичной дискотекой.

В Комсомольском парке также запланированы традиционные игры и конкурсы, а также концертная программа, начало праздника - в 11:00. Чучело Масленицы предадут огню, предположительно, в 17:00.

В Детском парке (Кронштадтская, 1а) праздник начнется в 11:00. В программе - народные игры, конкурсы, силовые испытания, выступления творческих коллективов, ярмарка. Чучело здесь сожгут в 18:00.

В зоопарке (вход на территорию платный) подготовили 2 программы. Один праздник устроят для детей (начало в 11:00), их ждут игры, хороводы и забавы. «Широкая» программа (с 13:00) с песнями, танцами и конкурсами предназначена для всех.

Как обычно, в зоопарке сожгут 2 чучела: малое - в 12:00, большое - в 15:00.