Новой поликлинике в Кузнецке необходимо пройти лицензирование

Общество

Новой поликлинике в Кузнецке необходимо пройти лицензирование
Печать
Telegram

Новая взрослая 5-этажная поликлиника, построенная в Кузнецке, готовится к открытию. Ей необходимо пройти процедуру лицензирования, проинформировали в областном минздраве.

Поликлинику начали строить в 2023 году, основные работы закончились в мае 2025-го.

Оборудование - более 2,6 тысячи единиц стоимостью свыше 460 млн рублей - завозили с конца октября. Оно уже установлено.

«Новый медицинский объект спроектирован согласно всем актуальным требованиям. Просторные светлые помещения и продуманная эргономика создадут приятную атмосферу для пациентов. Совсем скоро жители города и района смогут воспользоваться медицинскими услугами в современном учреждении», – заявил главный врач Кузнецкой центральной районной больницы Алексей Потапов.

Ранее сообщалось, что поликлиника должна начать работать в конце 1-го квартала 2026 года.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
кузнецк поликлиника строительство
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!