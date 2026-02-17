Новой поликлинике в Кузнецке необходимо пройти лицензирование

Новая взрослая 5-этажная поликлиника, построенная в Кузнецке, готовится к открытию. Ей необходимо пройти процедуру лицензирования, проинформировали в областном минздраве.

Поликлинику начали строить в 2023 году, основные работы закончились в мае 2025-го.

Оборудование - более 2,6 тысячи единиц стоимостью свыше 460 млн рублей - завозили с конца октября. Оно уже установлено.

«Новый медицинский объект спроектирован согласно всем актуальным требованиям. Просторные светлые помещения и продуманная эргономика создадут приятную атмосферу для пациентов. Совсем скоро жители города и района смогут воспользоваться медицинскими услугами в современном учреждении», – заявил главный врач Кузнецкой центральной районной больницы Алексей Потапов.

Ранее сообщалось, что поликлиника должна начать работать в конце 1-го квартала 2026 года.