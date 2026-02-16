Прогноз погоды: в Пензенскую область ненадолго придет затишье

Прогноз погоды: в Пензенскую область ненадолго придет затишье
На начавшейся рабочей неделе погода в Пензенской области будет носить относительно спокойный характер, сообщили в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«Балканский циклон, принесший в регион непогоду, отступит к Уралу. Ему на смену с запада придет антициклон. Облаков на небе значительно поубавится, осадки прекратятся, температурный режим понизится», - предупредила начальник отдела прогнозирования Светлана Иванкова.

Если в понедельник днем уличные термометры показывают до +3 градусов, то уже во вторник ожидается -11.

По словам Светланы Иванковой, к выходным из южных широт начнет прокладывать себе путь очередной вихрь. «Жителям губернии придется готовиться к новой волне ненастья», - добавила она.

В минувшие выходные западный вихрь стал причиной оттепели. Повсеместно прошли осадки смешанного характера, температурный режим был повышенным.

