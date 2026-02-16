Уровень погодной опасности в регионе изменен на оранжевый

В Пензенской области в связи с ухудшением метеоусловий повысили уровень погодной опасности. Об этом сообщили в Приволжском УГМС.

Накануне объявлялся желтый уровень, теперь он стал оранжевым (реальная угроза).

Он предполагает неблагоприятные погодные явления, местами опасные. К ним относятся, например, шквалы, снегопады и метели.

До конца дня, по прогнозу, ожидаются очень сильный снег и метель, юго-восточный ветер с порывами до 15-20 м/с. На дорогах вероятны снежные заносы.

ГУ МЧС России рекомендует по возможности оставаться дома и не пользоваться личным транспортом. Пешеходам следует держаться подальше от деревьев, мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи.