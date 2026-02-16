Пензенцев могут оштрафовать за сжигание чучела

В этом году жители Пензы, которые предпочитают самостоятельно провести традиционный обряд по сжиганию чучела на Масленицу, не смогут этого сделать. В городе с 10 февраля действует особый противопожарный режим.

В постановлении главы Пензы Олега Денисова говорится, что на территории областного центра нельзя разводить костры и под запретом все виды пожароопасных работ с использованием открытого огня.

Исключение сделано для мероприятий, которые будут организованы в специально отведенных и оборудованных местах.

С полным списком площадок, где сожгут чучела 22 февраля, можно ознакомиться здесь. В этих местах будут дежурить спецмашины для тушения пожаров с боевым расчетом.

Особый противопожарный режим введен в связи с увеличением количества возгораний в жилом секторе. За нарушение требований пожарной безопасности предусмотрены крупные штрафы.