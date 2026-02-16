PenzaInform.ru снова признали лидером среди медиаресурсов региона

Компания «Медиалогия» подготовила рейтинг медиаресурсов Пензенской области за 2025 год. Его лидером уже много лет является портал PenzaInform.ru.

Топ-10 СМИ составляется на основе индекса цитируемости (ИЦ) «Медиалогии». ИЦ - это интегральный показатель, учитывающий количество ссылок на источник информации в других СМИ и влиятельность источника, опубликовавшего ссылку.

По результатам исследования, которое проводилось с 1 января по 31 декабря 2025 года, PenzaInform.ru, возглавляя рейтинг, опережает ближайшее СМИ в 2 раза.

ИЦ рассчитывается на базе математико-лингвистического анализа текстов более 108 тыс. открытых источников.

«Медиалогия» - независимая, не имеющая медиаактивов исследовательская компания на базе информационных технологий, специализирующаяся на анализе СМИ в реальном времени.