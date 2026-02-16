В Лопатинском районе выявили бесхозные сети водоснабжения

Прокуратура Лопатинского района провела проверку по обращению жителей села Пылково на отсутствие водоснабжения. По их словам, проблема существовала уже много лет.

Люди неоднократно жаловались в районную администрацию, воду давали, но лишь на 2-3 дня. Попытки решить вопрос через разные инстанции оставались без результата.

Как выяснилось, сетями никто не занимался. Они не состояли на балансе ни у одной ресурсоснабжающей организации, а местная администрация не следила за регулировкой подачи из скважины в водонапорную башню.

В результате в централизованной системе снабжения падало давление, из-за чего жители оставались без воды. Приходилось возить ее с родника во флягах.

Прокуратура внесла представление и. о. главы администрации Пылковского сельсовета. После этого удалось определить поставщика ресурса, компания получила лицензию на добычу подземных вод. Для потребителей рассчитали тарифы.

Права более чем 450 человек на обеспечение надлежащим водоснабжением восстановлены, резюмировали в областной прокуратуре.