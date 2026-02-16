Прокуратура предложила встретиться с родителями студентов колледжей

Областная прокуратура предложила в текущем учебном году провести в пензенских колледжах цикл родительских собраний. Инициатива была озвучена на заседании в правительстве.

В надзорном органе отметили: наметилась негативная тенденция в сфере вовлеченности подростков в наркооборот. Большинство отравившихся наркотическими и психоактивными веществами оказываются студентами колледжей.

«Дети, переходя из школы в среднее профессиональное звено, чувствуя ослабление контроля, начинают проявлять интерес к алкогольной, никотинсодержащей продукции, запрещенным веществам», - пояснили в прокуратуре.

Чтобы изменить ситуацию, предлагается привлечь психологов и взаимодействовать с родителями. Для последних хотят разработать алгоритм действий при обнаружении в телефонах детей противоправного контента.

Кроме того, с учетом резонансных событий в других регионах прокуратура предложила комиссиям по делам несовершеннолетних разработать комплекс дополнительных мероприятий для противодействия вовлечению подростков в экстремистскую и террористическую деятельность.