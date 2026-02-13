Среднее профессиональное образование захотели переименовать

Среднее профессиональное образование захотели переименовать
Президент РФ Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос о переименовании среднего профессионального образования, сообщается на сайте Кремля.

Доклад по этой теме должны подготовить до 1 июля. Ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин.

Вопрос о том, что среднее профессиональное образование нуждается в переименовании, затрагивали на заседании Госсовета в декабре 2025-го. Отмечалось, что данное направление не хуже некоторых вариантов высшего образования, и предлагалось назвать его специальным профессиональным образованием.

Также в перечень поручений Президента вошло рассмотрение вопроса о включении в диплом о среднем профобразовании детализированных сведений о результатах прохождения государственной итоговой аттестации в форме демонстрационного экзамена, а также информации об участии в чемпионатах (конкурсах) профессионального мастерства.

Кроме того, поручено закрепить в законодательстве понятия «стажер» и «трудоустройство на стажировку».

