Прокуратура нашла многочисленные нарушения трудовых прав подростков

За 2025 год сотрудники прокуратуры в Пензенской области восстановили трудовые права 150 подростков.

«Юные работники сталкивались с невыдачей расчетных листов, невыплатой компенсаций за неиспользованный отпуск, отсутствием инструктажа по технике безопасности и неуклюжим оформлением трудового договора, лишаясь таких важных гарантий, как двухразовая оплата труда и сокращенная продолжительность рабочего дня», - сообщили в областной прокуратуре.

Так, в Пачелмском районе 50 трудоустроенных подростков не обеспечили специальной защитной одеждой. В Земетчинском при увольнении 5 несовершеннолетних работодатель не полностью выплатил им зарплату, так как не учел компенсацию за неиспользованный отпуск.

В Заречном с 5 подростками, принятыми на лето в качестве разнорабочих в МСЧ № 59, не провели первичный инструктаж по охране труда.

В Белинском районе несовершеннолетних, работавших в летнем лагере, не вовремя уведомили о прекращении трудовых отношений.

В Железнодорожном районе Пензы девушку, на лето трудоустроившуюся в качестве разнорабочей в ООО «ГК Глобал», не оформили официально и привлекали к труду в ночное время. Кроме того, ей не отдали часть зарплаты.

«Каждый такой случай послужил основанием для прокурорской реакции, в том числе возбуждения дел об административных правонарушениях в отношении должностных лиц, допустивших нарушения прав несовершеннолетних», - подчеркнули в прокуратуре.

