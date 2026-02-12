В Пензе планируют возобновить работу амбулатории на ул. Токарной

В амбулатории врача общей практики на Токарной, 18, скоро снова начнут принимать пациентов, сообщили в областном министерстве здравоохранения.

Амбулатория является структурным подразделением государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Городская поликлиника». Возобновить ее работу просили местные жители.

Редакция портала PenzaInform.ru отправила запрос в минздрав и получила ответ: участковый терапевт, по планам, будет появляться на Токарной с 18 февраля.

Принимать пациентов врач будет 1 раз в неделю - по средам с 8:00 до 12:00.

Амбулаторию на Токарной открыли в 2011 году.