В Пензе планируют возобновить работу амбулатории на ул. Токарной

Общество

В Пензе планируют возобновить работу амбулатории на ул. Токарной
Печать
Telegram

В амбулатории врача общей практики на Токарной, 18, скоро снова начнут принимать пациентов, сообщили в областном министерстве здравоохранения.

Амбулатория является структурным подразделением государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Городская поликлиника». Возобновить ее работу просили местные жители.

Редакция портала PenzaInform.ru отправила запрос в минздрав и получила ответ: участковый терапевт, по планам, будет появляться на Токарной с 18 февраля.

Принимать пациентов врач будет 1 раз в неделю - по средам с 8:00 до 12:00.

Амбулаторию на Токарной открыли в 2011 году.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
врач пациент амбулатория
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!