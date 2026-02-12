Мокрый снег и ледяной дождь: подготовлен прогноз на 13 февраля

В пятницу, 13 февраля, в Пензенской области будет облачно. Местами пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, в том числе ледяного, сообщает Приволжское УГМС.

В отдельных районах прогнозируется гололед (наслоение льда на земле, деревьях, автомобилях и других предметах, образовавшееся после замерзания капель дождя, мороси), гололедица (слой льда на поверхности земли, который появляется вследствие замерзания воды или талого снега).

Ветер подует с юга со скоростью 8-13 м/с.

В ночь на пятницу будет -6...-11 градусов, ожидается небольшой снег.

Днем столбики уличных термометров поднимутся до -2...+3. В ночь на субботу в прогнозе 0...-5 градусов и небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега, ледяного дождя и дождя.

В народном календаре 13 февраля - Никита-пожарник. На Руси в этот день наблюдали за птицами. Если воробьи утепляли гнезда, ждали сильной стужи; громкий крик ворон предвещал снежную бурю.