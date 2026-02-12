В Вадинске мемориал очистили от снега по требованию прокуратуры

В Вадинске мемориал очистили от снега по требованию прокуратуры
В Вадинске прокуратура добилась очистки мемориала, посвященного победе в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, от снега.

Жалобы местных жителей на состояние объекта появились в социальных сетях. При проверке подтвердилось, что монументы, стелы и барельефы занесены снегом.

Прокурор внес главе администрации Вадинского сельсовета представление с требованием незамедлительно устранить нарушение.

Орган местного самоуправления оперативно очистил мемориальный комплекс и подъезды к нему.

«Проводятся дальнейшие мероприятия по зимнему благоустройству территории населенного пункта», - уточнили в областной прокуратуре.

