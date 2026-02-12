В Пензе полиция столкнулась с кадровым дефицитом

В Пензе полиция столкнулась с кадровым дефицитом
В областном центре дефицит участковых составляет около 40% - из 177 мест не укомплектованы 73, рассказал заместитель начальника полиции УМВД России по г. Пензе Андрей Кузьмин.

Такие данные он представил на заседании комиссии гордумы в четверг, 12 февраля.

«По ППС некомплект порядка 60%, по ДПС - 29%», - сообщил Кузьмин.

По его словам, отток кадров идет по разным причинам. Некоторые сотрудники дорабатывают до положенной по выслуге лет пенсии и уходят. Часть полицейских трудятся 2-3 года, не находят себя и оставляют службу.

«В основном причиной увольнения называют режим работы, так как при таком некомплекте нагрузка идет на оставшихся сотрудников. И не устраивает заработная плата», - пояснил Андрей Кузьмин.

Чтобы устранить дефицит, кадровая служба полиции работает с выпускниками вузов, техникумов, приглашая их на работу, а также с военкоматами.

