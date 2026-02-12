В Пензе в общественных местах не хватает камер

В областном центре в местах массового пребывания людей недостаточно камер видеонаблюдения. Об этом говорится в докладе замначальника полиции УМВД РФ по г. Пензе, подготовленном к заседанию гордумы, которое состоялось в четверг, 12 февраля.

Так, на площади Ленина необходимо установить камеры со стороны Московской и по диагонали со стороны улицы Кирова.

На площади Победы нужно смонтировать 4 камеры по периметру монумента воинской и трудовой славы.

В Пионерском сквере не хватает 3 камер в районе пешеходных переходов: 1 - со стороны Пионерской, 2 - со стороны проспекта Победы.

В сквере Воинской доблести (в границах улиц Володарского и Максима Горького) недостает 4 камер - со стороны площади Маршала Жукова и по периметру мемориала «Афганские ворота».

Кроме того, на Московской требуется дополнительно установить 6 камер между домами № 82 и 88 с углом обзора в обоих направлениях и 4 камеры между домами № 59 и 71.

Все это необходимо для обеспечения безопасности жителей города.