В 2025 году за пьяную езду у пензенцев конфисковали 133 машины

В 2025 году в Пензенской области у 133 жителей, севших за руль в пьяном виде, конфисковали автомобили.

В доход государства обращались как дорогие машины (Jaguar F-Pace, Toyota Land Cruiser), так и мопеды, скутеры, мотоциклы, питбайк и даже тракторы.

«Кроме того, у 11 граждан конфискованы денежные средства в общей сумме более 4 млн рублей - эквивалент стоимости автотранспорта, подлежащего обращению в доход государства, но по тем или иным причинам выбывшего из владения нетрезвых водителей», - пояснили в областной прокуратуре.

В надзорном органе отметили, что владельцы зачастую пытаются продать машину задним числом, чтобы ее не забрали, или доказать, что авто находится в совместном пользовании с супругой либо супругом. Подобные ухищрения пресекаются.

Так, в Заречном 7 июля за пьяную езду суд приговорил местного жителя к 240 часам обязательных работ с лишением прав на 2 с половиной года и конфискацией Toyota Mark II. Он представил договор купли-продажи машины от октября 2024 года, хотя новый собственник не оформлял авто в ГАИ и даже не получал ключи. Сделка была признана недействительной.

