В областном минстрое отчитались о завершении работ на ул. Аустрина

На улице Аустрина в районе железнодорожного переезда удалось разгрузить транспортный поток. Там расширили 900 метров проезжей части и значительно увеличили пропускную способность дороги.
Работы начались сразу же, как участок от развязки на трассе М5 до Ухтинки Бессоновского района передали из городской собственности в областную.
Специалисты трудились почти полтора месяца. Они расширили дорогу до четырех полос и переустроили железнодорожный переезд.
На этом преобразования не завершатся. В планах - дальнейшее благоустройство дороги, создание тротуара, пешеходного перехода и остановочного павильона, к работам хотят приступить во 2-3-м квартале 2023 года, сообщили в пресс-службе регионального министерства строительства и дорожного хозяйства.
На пробки в утренние часы в Ухтинке пензенцы жаловались много лет. Причиной был железнодорожный переезд, перед которым автомобилисты притормаживали. В 2021 году, чтобы разгрузить дорогу, изменили разметку, однако это лишь усугубило ситуацию. Поэтому было принято решение расширить участок.
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