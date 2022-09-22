В областном минстрое отчитались о завершении работ на ул. Аустрина

22.09.2022 | 10:03

На улице Аустрина в районе железнодорожного переезда удалось разгрузить транспортный поток. Там расширили 900 метров проезжей части и значительно увеличили пропускную способность дороги.

Работы начались сразу же, как участок от развязки на трассе М5 до Ухтинки Бессоновского района передали из городской собственности в областную.

Специалисты трудились почти полтора месяца. Они расширили дорогу до четырех полос и переустроили железнодорожный переезд.

На этом преобразования не завершатся. В планах - дальнейшее благоустройство дороги, создание тротуара, пешеходного перехода и остановочного павильона, к работам хотят приступить во 2-3-м квартале 2023 года, сообщили в пресс-службе регионального министерства строительства и дорожного хозяйства.

На пробки в утренние часы в Ухтинке пензенцы жаловались много лет. Причиной был железнодорожный переезд, перед которым автомобилисты притормаживали. В 2021 году, чтобы разгрузить дорогу, изменили разметку, однако это лишь усугубило ситуацию. Поэтому было принято решение расширить участок.