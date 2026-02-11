В минздраве рассказали о планах по ремонту поликлиники № 5

Пензенскую поликлинику № 5 в Жемчужном проезде, 8а (недалеко от автовокзала), планируют привести в порядок, но не в ближайшем будущем.

В областном минздраве сетевому изданию «ПензаИнформ» пояснили, что капитальный ремонт медицинского учреждения намерены провести в 2029 году.

На эти цели в рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения предусмотрено 64 000 000 рублей.

Ранее сообщалось, что в 2026 году на капремонт закроют поликлинику № 4 на Парковой, 3 (Маяк). Совместить работы с приемом пациентов невозможно, так что помощь им начнут оказывать в других местах.

«Медицинский персонал будет переведен в амбулатории, входящие в состав поликлиники № 4, по адресам: ул. Ново-Казанская, 2а; ул. Антонова, 14; ул. Конструкторская, 13, - и в профилакторий по адресу: поселок Ахуны, ул. Грибоедова, 2Б», - уточнили в областном минздраве.