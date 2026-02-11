Когда открывать «пищевое окно»: советы эндокринолога

Людям, которые выбрали для себя интервальное питание, стоит иметь в виду: важно, на какой именно период приходятся приемы пищи. О том, что время - значимый фактор, свидетельствует проведенное недавно исследование, написала в своем телеграм-канале эндокринолог Зухра Павлова.

Смысл интервального питания в том, что соблюдается строгий график приемов пищи и голодания. Одна из самых популярных схем - 8-10 часов на еду, 16-14 - на ограничение.

«Ученые обнаружили важный нюанс. Если два человека умещают все приемы пищи в определенный временной интервал, потребляют примерно одинаковое количество калорий, но один ест большую часть пищи раньше, днем, другой - позже, вечером, то у того, кто совершает последний прием пищи раньше, лучше показатели метаболического здоровья», - сообщила Зухра Павлова.

Как оказалось, у тех, чье «пищевое окно» открывается и, соответственно, закрывается раньше, уровень сахара в крови стабильнее, чувствительность к инсулину выше и показатели обмена веществ более благоприятны.

При питании преимущественно во второй половине дня эти эффекты слабели либо исчезали.

«У нашего организма есть внутренние биологические часы (циркадные ритмы). Они регулируют, как мы усваиваем сахар, как перерабатываем жир, как работают гормоны. И эти часы настроены так, что днем организм лучше справляется с едой», - отметила врач.

Это не значит, что всем нужно начать вставать в 5 утра и считать поздний ужин злом, подчеркнула она. Речь идет о тенденции: плотную еду стоит сместить на утро и день, а ужин сделать легким и не позднее 19:00.