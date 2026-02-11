В Пензе работников управляющих компаний штрафуют за сосульки

В Пензе работников управляющих компаний штрафуют за сосульки
В Ленинском районе Пензы должностных лиц управляющих компаний, обслуживающих многоквартирный жилой фонд, привлекли к ответственности за неочищенные крыши и сосульки.

На этой неделе было составлено 6 протоколов за несоблюдение требований правил благоустройства, уточнили в городской администрации.

В мэрии напомнили, что должностным лицам грозит штраф в размере от 30 000 до 40 000 рублей, юридическим - от 100 000 до 400 000.

«Повторные нарушения ведут к увеличению сумм, вплоть до 1 000 000 рублей для юрлиц», - добавили в администрации.

9 февраля сообщалось, что с начала года в Пензе за нарушение правил благоустройства, связанных с уборкой снега и наледи, на УК, объекты торговли и бизнеса составили более 130 протоколов.

Безответственность уже привела к трагедии: 30 января на Ленинградской, 10, рухнувшая с козырька балкона наледь убила 52-летнюю женщину, которая находилась на тротуаре.

