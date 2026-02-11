Обозначен срок строительства канализации на ул. Совхоз-Техникум

К строительству канализации в микрорайоне Совхоз-Техникум могут приступить в 2027 году. Об этом во вторник, 10 февраля, заявил глава Пензы Олег Денисов.

Местные жители уже давно жалуются на страницах представителей власти в соцсетях на экологическую проблему.

Имеющиеся очистные сооружения неисправны, насосная станция плохо работает более 10 лет. Сточные воды попадают в реки Мойку, Суру, Пензу, загрязняют их. Люди вынуждены мириться с едким неприятным запахом.

В 2025-м на жалобы отреагировал Следственный комитет России. Глава ведомства Александр Бастрыкин взял на контроль ситуацию с нарушением природоохранного законодательства. Не осталась в стороне и прокуратура.

Через суд городское УЖКХ обязали в течение 2 лет провести реконструкцию объекта протяженностью 3 888 метров. После этого был заключен муниципальный контракт на подготовку соответствующей проектной документации (ПСД). По данным портала госзакупок, на ее создание решено направить 11 990 000 рублей.

Кроме того, на управление возложили обязанность в короткий срок починить имеющиеся канализационные сети и определить организацию, которая будет их обслуживать.

«С 2023 года мы неоднократно проводили прочистку трубопроводов, но этих мер оказалось недостаточно», - констатировал Олег Денисов.

По словам замглавы администрации Анастасии Асташкиной, ПСД на новые сети должна быть готова к июню 2026-го, затем ее передадут на госэкспертизу.

«Будем закладывать в бюджет на 2027 год финансирование, выходить на сессию, чтобы в 2027-2028 годах проект по строительству новых сетей в микрорайоне Совхоз-Техникум реализовать», – заключил Олег Денисов.