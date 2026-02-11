Отключения света 12 февраля: список адресов

В четверг, 12 февраля, в части домов Пензы отключат электричество. В списке, опубликованном ресурсниками, значатся адреса на Шуисте, в Райках, на Пензе-II и в Ахунах.

С 8:30 до 12:00 без света останутся:

- Буровой пр-д, 5;

- ул. Колхозная, 13, 15-30, 32, 34, 36, 38-44, 46;

- 4-й Колхозный пр-д, 3-21;

- ул. Ломоносова, 1, 1а, 3-10, 10а, 12, 14, 16, 18, 20;

- пр-д Ломоносова, 1-7;

- ул. Матросова, 22, 24/8;

- 3-й пр-д Матросова, 1, 3, 5, 6, 9-20;

- ул. Проходная, 7а, 9, 11-18, 20, 22, 24.

С 8:30 до 16:30:

- ул. Весенняя, 1-6, 8-13, 15-21, 23;

- ул. Горная, 83, 85, 87, 95, 96, 97, 97Б, 100, 100а, 102, 108;

- 1-й Гражданский пр-д, 3/1, 4-8, 9, 10, 12; 2-й Гражданский пр-д, 3, 4, 5, 5в; 3-й Гражданский пр-д, 2, 3;

- ул. Дарвина, 1, 1а, 3, 5-11, 14-30 (четные), 15, 19-29(нечетные), 33, 36, 38-

46, 48-60 (четные), 64-68 (четные);

- пр-д Дарвина, 1/60, 4-6, 8, 8а;

- ул. Жуковского, 47, 51, 55, 61, 65, 70, 72-75, 77-79, 81-85, 87-89, 91, 92, 94, 96, 102;

- ул. Ключевая, 79, 81, 83, 84, 86, 93а, 98-112Б (четные);

- ул. Некрасова, 27, 33, 35, 37, 40, 46, 48;

- пр-д Некрасова, 3-13, 15-20, 22, 25, 27-31, 33, 34, 35;

- ул. Ново-Гражданская, 11-31 (нечетные), 32-34, 36-50, 52-80 (четные), 51, 53, 80, 82, 84;

- ул. Проломная, 1, 3, 4а, 4Б, 4в, 30, 33, 33а, 36-38, 7-16, 18, 19, 21, 22а, 24, 24а, 25, 27, 28, 29, 31, 32, 35, 39, 40-49, 51, 52, 54-61, 63-79 (нечетные), 85-91 (нечетные);

- Проломный пр-д, 1-4, 5;

- ул. Пугачева, 101, 103, 107, 109, 113;

- ул. Пушкина, 136-144 (четные), 148, 152-158 (четные), 164-170 (четные);

- ул. Солдатская, 37, 39, 41, 41а, 44а, 46-60, 62;

- ул. Угловая, 2а, 2Б, 4.

В это же время ресурс не будут подавать в СНТ «Дубрава».

С 9:00 до 12:00 планируются отключения по адресам:

- ул. Активная, 1, 3а, 4, 6-25, 27-28, 30-38, 40-43;

- ул. Активная/Проходная, 10/28;

- ул. Димитрова, 3-28, 30, 32;

- 1-й пр-д Димитрова, 1/21, 3, 4, 6-31, 33, 35, 37;

- ул. Долгорукова, 18а;

- ул. Долгорукова/Димитрова, 25/2а;

- 4-й Колхозный пр-д, 1, 2;

- 2-й пр-д Ломоносова, 3, 4, 8, 10, 14;

- ул. Ломоносова, 11-21 (нечетные), 22-42;

- ул. Матросова, 2-19, 21, 27, 30, 32;

- пр-д Матросова 1-6; 1-й пр-д Матросова, 1-6, 8, 10-22, 24, 26; 2-й пр-д Матросова, 2/39, 3-22; 3-й пр-д Матросова, 2, 2а, 21; Новый пр-д Матросова, 8;

- ул. Проходная, 19, 19/1, 19а;

- пр-д Узенький, 4;

- ул. Чаадаева, 35а, 39а, 41а, 51а, 51Б, 51в, 51г, 53а.

С 13:00 до 15:00:

- ул. Нейтральная, 76а, 78а, 78Б, 82Б, 84а, 86а, 88а; 2-я Нейтральная, 1, 3-5, 7-10, 12-15, 17, 19-21;

- 1-й пр-д Парижской Коммуны, 1-13, 13а, 15, 17; 2-й пр-д Парижской Коммуны, 1-8, 23, 23а;

- ул. Парижской Коммуны, 1-6, 8-17, 17а, 19-27, 27а, 29-50, 52-54, 56-74, 74а, 77-84, 86, 88, 90, 92, 94, 96;

- ул. Седова, 1-19;

- пр-д Седова, 5-9, 20.

С 13:00 до 15:30:

- ул. Весенняя, 1-6, 8-13, 15-21, 23;

- 1-й Гражданский пр-д, 9; 3-й Гражданский пр-д, 2, 3;

- ул. Дарвина, 15, 19-29 (нечетные), 33, 38-46, 48-60 (четные), 64-68 (четные);

- ул. Жуковского, 51, 55, 61;

- ул. Ново-Гражданская, 51, 53, 80, 82, 84;

- ул. Проломная, 3, 4а, 4Б, 7-16, 18, 19, 21, 22а, 24, 24а, 25, 27, 28, 29, 31, 32, 35, 39;

- Проломный пр-д, 1-4;

- ул. Солдатская, 41а, 44а, 46-60, 62;

- ул. Угловая, 2а, 2Б, 4.

Отключения связаны с работами на сетях.