18 пензенских подростков поймали за распитием алкоголя

В Пензенской области подвели итоги профилактического мероприятия «Нет вредным привычкам». 18 подростков привлекли к административной ответственности за употребление спиртного.

В мероприятии приняли участие 500 сотрудников полиции, представители районных комиссий по делам несовершеннолетних, органов образования, здравоохранения и соцзащиты населения.

Во время рейдов проверили 1 528 мест скопления подростков, а также 402 магазина, где продают табак и алкоголь. 5 должностных лиц привлекли к административной ответственности за продажу несовершеннолетним спиртного, а 3 - энергетиков.

Полицейские выявили 240 нарушений подростками КоАП РФ. Также зафиксировали 15 фактов вовлечения юных жителей области в употребление алкоголя, 163 - ненадлежащего исполнения родительских обязанностей.

«Проведено 529 профилактических бесед с подростками и 689 - с родителями», - сообщили в пресс-службе регионального УМВД РФ.