Прокурор региона и руководитель СУ СКР примут граждан в Нижнем Ломове

В среду, 18 февраля, прокурор Пензенской области Дмитрий Горшков и руководитель регионального управления Следственного комитета России Владимир Игнатенков проведут личный прием жителей Нижнеломовского района.

Он начнется в 12:00 в помещении Нижнеломовской межрайонной прокуратуры по адресу: г. Нижний Ломов, ул. Московская/Володарского, 44/68.

Предварительная запись на прием будет идти 11, 12, 13 и 16 февраля.

Телефоны в прокуратуре: 8 (8412) 36-80-00 (областная), 8 (84154) 4-49-60 и 4-49-68 (межрайонная). В СКР: 8 (8412) 36-80-00, 63-64-71, 63-64-11.

«На личном приеме гражданам необходимо при себе иметь документ, удостоверяющий личность», - предупредили в следкоме и прокуратуре.