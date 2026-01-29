Специалисты посоветовали пензенцам ограничить выходы на улицу

В четверг, 29 января, в Пензенской области объявлен желтый уровень погодной опасности (потенциальная опасность). Ожидаются ветер с порывами 15-18 м/с и гололедица, предупредили в Приволжском УГМС.
Прогнозируется потепление до +1 градуса.
Специалисты ЦУР посоветовали пензенцам ограничить выходы на улицу в такую погоду. Если же остаться дома невозможно, то важно следовать следующим правилам:
- подготовить нескользкую обувь;
- не отвлекаться на телефон во время ходьбы;
- не спешить, постоянно смотреть под ноги;
- не держать руки в карманах;
- проложить маршрут подальше от проезжей части;
- не ходить вблизи зданий (возможно падение сосулек или наледи с крыши).
В гололедицу люди чаще всего повреждают лодыжки, проксимальные отделы бедра, нередки травмы предплечья.
В Пензе травмпункт для взрослых работает на Пионерской, 4 (телефон 8(8412) 99-27-20), для детей - на улице Бекешской, 43 (телефон 8(8412) 42-84-56). Жители других населенных пунктов могут обратиться в приемные отделения районных больниц.