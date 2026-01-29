Специалисты посоветовали пензенцам ограничить выходы на улицу

Общество

Специалисты посоветовали пензенцам ограничить выходы на улицу
Печать
Telegram

В четверг, 29 января, в Пензенской области объявлен желтый уровень погодной опасности (потенциальная опасность). Ожидаются ветер с порывами 15-18 м/с и гололедица, предупредили в Приволжском УГМС.

Прогнозируется потепление до +1 градуса.

Специалисты ЦУР посоветовали пензенцам ограничить выходы на улицу в такую погоду. Если же остаться дома невозможно, то важно следовать следующим правилам:

- подготовить нескользкую обувь;

- не отвлекаться на телефон во время ходьбы;

- не спешить, постоянно смотреть под ноги;

- не держать руки в карманах;

- проложить маршрут подальше от проезжей части;

- не ходить вблизи зданий (возможно падение сосулек или наледи с крыши).

В гололедицу люди чаще всего повреждают лодыжки, проксимальные отделы бедра, нередки травмы предплечья.

В Пензе травмпункт для взрослых работает на Пионерской, 4 (телефон 8(8412) 99-27-20), для детей - на улице Бекешской, 43 (телефон 8(8412) 42-84-56). Жители других населенных пунктов могут обратиться в приемные отделения районных больниц.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
гололед травма погода
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!