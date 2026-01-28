В Пензенской области отыскали 239 человек, скрывавшихся от наказания

В Пензенской области отыскали 239 человек, скрывавшихся от наказания
За 2025 год в Пензенской области задержали более 200 осужденных, уклонявшихся от отбывания наказания. Такой итог подвели в региональном УФСИН.

152 человека проходили по разыскным делам, всех доставили в исправительные учреждения. Еще 87, включая числившихся в федеральном розыске, удалось отыскать без заведения дел.

Кроме того, сотрудники УФСИН проверили свыше 1 000 адресов возможного проживания нарушителей.

«Сотрудникам отдела розыска зачастую приходится не считаться с личным временем, поскольку оперативно-разыскные мероприятия нередко ведутся круглосуточно», - подчеркнули в пресс-службе управления.

Побегов из-под охраны и случаев уклонения из-под надзора не допущено.

Также в 2025 году отдел розыска совместно с коллегами из региональных управлений МВД, Росгвардии и ФССП провел 2 этапа федеральной операции «Розыск», добавили в ведомстве.

