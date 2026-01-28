29 января в Пензенской области потеплеет до +1 градуса

29 января в Пензенской области потеплеет до +1 градуса
29 января в Пензенской области будет облачно, в течение суток ожидаются осадки, сообщили в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В ночь на четверг уличные термометры покажут -6...-11 градусов, в прогнозе небольшой, местами умеренный снег. Днем воздух разогреется до -4...+1, к мокрому снегу добавится морось.

С вечера снег усилится, в ночь на пятницу, 30-е, похолодает до -5...-10.

Южный ветер будет дуть со скоростью от 8-9 до 13-14 м/с.

Ранее метеорологи сообщили, что в середине рабочей недели сибирский антициклон уступит позиции атмосферным фронтам - с запада начнет поступать теплый и влажный воздух.

В народном календаре 29 января - Петр-полукорм. В старину считалось, что северный ветер сулит морозы, а сильный холод предвещает знойное лето.

