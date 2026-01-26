Жителей Пензенской области ждет перемена погоды

Жителей Пензенской области ждет перемена погоды
В Пензенской области на текущей неделе ожидается смягчение холодов, сообщили в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в понедельник, 26 января.

В ближайшие сутки господство сибирского антициклона еще сохранится. Далее прогнозируется смена атмосферного фронта.

«С запада начнет поступать теплый и влажный воздух. На улице будет преобладать облачная погода, ожидаются осадки смешанного характера, усилится ветер, температурный режим повысится», - пояснила начальник отдела прогнозирования Светлана Иванкова.

На таком фоне сложатся благоприятные условия для гололеда, предупредила она.

Во второй половине недели вероятно потепление до -5...-10 градусов ночью и до -4...+1 днем.

