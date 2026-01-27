В Пензе определят новые точки для размещения рекламы

На аппаратном совещании в понедельник, 26 января, глава Пензы Олег Денисов обратил внимание на размещение рекламных конструкций в областном центре. Мэрии предстоит определить новые точки для их установки.

«Важно соблюдать баланс, не допускать информационной перегрузки, ориентироваться на новые форматы, такие как электронные экраны», - отметил глава города.

Он указал, что предприниматели нередко используют прилегающие к их заведениям участки как выставочные площадки. В частности, около магазина на улице Аустрина лежали строительные материалы.

Между тем земля около торговой точки принадлежит городу, так что действия владельца считаются нарушением, пояснили в городской администрации. Сотрудники отдела муниципального контроля приняли меры административного реагирования.

«Этот случай не единичный, каждый выявленный факт будем пресекать и наводить порядок», - заявил глава Пензы.

Проблема соответствия уличной рекламы требованиям закона в областном центре стоит довольно остро. Так, в декабре в облик города не вписались баннеры на ограждениях у пешеходных переходов.