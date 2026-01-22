27 января пензенцы смогут принять участие в акции «Блокадный хлеб»

27 января пензенцы смогут принять участие в акции «Блокадный хлеб»
Во вторник, 27 января, в День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, Пенза присоединится к Всероссийской акции «Блокадный хлеб» (6+).

Ее цель - напомнить горожанам о подвиге и мужестве мирного населения в страшные годы войны.

В 11:00 мероприятие начнется в Детском парке на улице Кронштадтской, 1; в 14:00 - на Олимпийской аллее, у колец. Участники получат по кусочку хлеба весом 125 граммов.

«Именно такая минимальная норма выдачи хлеба на человека в день была установлена в самый трудный период блокады Ленинграда», - напомнили в телеграм-канале парка Белинского.

Блокада города на Неве длилась почти 900 дней - с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944-го. Единственным путем сообщения с Ленинградом был маршрут через Ладожское озеро, названный Дорогой жизни, но его пропускная способность не могла покрывать потребности населения.

Итогом массового голода, усугубленного проблемами с отоплением и транспортом, стала гибель сотен тысяч жителей. Пензенцам предлагают почтить их память и вспомнить всех, кто сумел отстоять Северную столицу.

