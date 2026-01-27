Пензенские киоски запланировали вписать в облик города

Общество

Пензенские киоски запланировали вписать в облик города
Печать
Telegram

Глава Пензы Олег Денисов заявил о намерении городских властей привести вид уличных ларьков, где продаются прохладительные напитки, в соответствие с общими требованиями к облику города.

Тему он обсудил на встрече с предпринимателями, которую провел перед наступлением весенне-летнего сезона.

Главным вопросом стало приведение внешнего вида торговых киосков в порядок, сообщили в городской администрации. В теплое время года они привлекают внимание и опосредованно влияют на облик Пензы, а значит, должны выглядеть достойно и современно.

Олег Денисов отметил, что в городском управлении градостроительства и архитектуры уже есть проект оформления торговых точек. В мэрии готовы рассмотреть встречные предложения от их владельцев.

«Нужно найти оптимальное решение. Важно, чтобы павильоны нравились нашим жителям, ради которых мы и создаем комфортную городскую среду», - заключил глава Пензы.

Ранее Олег Денисов сообщил о планах «убрать отпечаток 90-х» с Привокзальной площади. По его словам, реализация эскизного проекта намечена на 2026 год.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
мэрия киоск благоустройство
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!