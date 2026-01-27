28 января в Пензенской области пойдет небольшой снег

28 января в Пензенской области ожидается облачная погода, на протяжении суток будет идти небольшой снег, сообщили в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В ночь на среду уличные термометры покажут -14...-19 градусов, днем ртутные столбики поднимутся до -4...-9, а к следующей ночи (на четверг) незначительно опустятся к отметкам -5...-10.

Южный ветер будет дуть со скоростью 9-14 м/с.

Ранее метеорологи сообщили, что в середине рабочей недели сибирский антициклон уступит позиции атмосферным фронтам - с запада начнет поступать теплый и влажный воздух.

В старину 28 января наблюдали за звездами: если их было много, это предвещало хороший урожай льна.