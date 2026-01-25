В Засечном снежный вал перекрыл дорожный знак

Общество

В Засечном снежный вал перекрыл дорожный знак
Прокуратура Пензенского района контролирует соблюдение порядка расчистки дорог от снега и наледи. Нарушения обнаружены, в частности, в микрорайоне Засечного с населением свыше 50 000 человек.

«На перекрестке улиц Радужной и Светлой образовался снежный вал высотой более 1 метра, что привело к ограничению видимости на дорогах и затруднению распознавания изображенных на дорожных знаках символов», - сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Главе администрации Засечного сельсовета внесли представление. После этого дорогу привели в состояние, соответствующее нормативам безопасности.

Надзорные мероприятия продолжаются, устранение нарушений находится на контроле, добавили в надзорном ведомстве.

О начале проверок в прокуратуре сообщили 13 января. Их организовали после многочисленных жалоб жителей региона на неубранный снег.

