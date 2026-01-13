Прокуратура заинтересовалась качеством уборки снега

В Пензенской области после многочисленных жалоб жителей на неубранный снег организованы проверки во дворах и на объектах коммунальной инфраструктуры. Их инициировала прокуратура.

Надзорное ведомство оценит, соблюдаются ли обязательные требования к своевременности и качеству уборки снега, а также устранению наледи с крыш зданий.

«По итогам проверки будет дана оценка деятельности ответственных должностных лиц и организаций», - отметили в областной прокуратуре.

При наличии оснований примут необходимые меры реагирования, виновных привлекут к ответственности.

«Вопросы обеспечения прав граждан на благоприятные условия жизнедеятельности находятся на особом контроле органов прокуратуры области», - подчеркнули в ведомстве.