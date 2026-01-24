Названы признаки дефицита витаминов зимой

Неприятные состояния, которые человек замечает зимой, могут свидетельствовать о нехватке витаминов. Речь о необъяснимых слабости, раздражительности, усталости и других признаках.

Как пояснила кандидат медицинских наук, врач, клинический фармаколог Татьяна Молостова в беседе с изданием «Радио 1», тело подает сигналы, и их нельзя игнорировать.

«Есть тревожные звоночки, на которые стоит обратить внимание. Человек начинает чувствовать усталость, которая наступает при обычных физических нагрузках. Развивается апатия, людям становится лень что-то делать», - отметила специалист.

Эти состояния могут быть прямым следствием дефицита витаминов.

Есть и более конкретные признаки. Так, дефицит железа плохо сказывается на состоянии кожи, волос, ногтей. О нехватке магния свидетельствуют судороги в ногах (так называемый синдром «беспокойных ног»).

«Еще один маркер - болезненные трещинки в уголках рта, которые долго не заживают. Здесь нужно сдавать точечные анализы - витамин D, ферритин, витамин B12», - подсказала врач.

По ее словам, любые неприятные состояния, появляющиеся зимой, требуют обращения к специалистам. Медики определят, каких именно витаминов не хватает, и назначат препарат.