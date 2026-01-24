Имущество некоторых должников захотели защитить от ареста

В Госдуму РФ внесли законопроект, который предлагает увеличить сумму взыскания по исполнительному производству, до которой не допускается арест имущества должника. Соответствующий документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.

Сейчас арестовать имущество могут и при долге от 3 000 рублей. Авторы инициативы предложили повысить планку до 30 000 рублей.

«Анализ правоприменительной практики показывает, что значительная часть исполнительных производств с суммой взыскания, не превышающей 30 000 рублей, исполняется в принудительном порядке за счет обращения взыскания на денежные средства на счетах должника в кредитных организациях, а также за счет обращения взыскания на его доходы», - отмечается в пояснительной записке.

Также законопроект предлагает арестовывать не все средства гражданина на счетах, а лишь часть, соразмерную сумме долга, и сумму на возмещение расходов по исполнительному производству.

По мнению авторов инициативы, следует отменить запрет на регистрационные действия в отношении имущества должника, если невозвращенная сумма не превышает 30 000 рублей.

«Это предотвратит ситуации, когда из-за долга в несколько тысяч рублей гражданин не может распорядиться собственностью, стоимость которой в десятки раз превышает долг», - говорится в документе.

